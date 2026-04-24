Avellino si trova ad affrontare diverse difficoltà in vista della prossima partita, con Simic fermo per un problema al flessore e le assenze di Milani e Reale. La squadra si prepara senza alcuni dei suoi giocatori più esperti, complicando le scelte del tecnico. La situazione si aggrava mentre la rosa si riduce a causa di questi infortuni e assenze.

? Cosa sapere Simic fermato da un problema al flessore prima della sfida tra Avellino e Bari.. Le assenze di Simic, Milani e Reale complicano la rosa in vista del prossimo turno.. L’infortunio di Simic colpisce l’Avellino proprio mentre la squadra si prepara al delicato confronto con il Bari, lasciando i biancoverde con un vuoto tecnico nel momento in cui la stagione entra nel vivo. Il giocatore è stato fermato da una problematica al flessore della coscia sinistra che ha richiesto accertamenti strumentali immediati per valutarne la reale entità. Tra i vicoli che portano verso lo stadio e il fermento che circonda le mura della città, la notizia del problema muscolare del difensore risuona come un campanello d’allarme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino in crisi: Simic fermato, lista infortunati che si allunga

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