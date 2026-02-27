L'inchiesta su Mps e Mediobanca si estende, coinvolgendo nuove verifiche e approfondimenti. Nel frattempo, Bpm prosegue con la sua candidatura per il consiglio di amministrazione. La situazione mette in evidenza come le dinamiche tra istituzioni finanziarie e questioni legali continuino a influenzare lo scenario bancario italiano. La vicenda si sviluppa tra interrogativi e strategie che si intrecciano sul fronte finanziario e giudiziario.

di Andrea Ropa Un intreccio di finanza, potere e procure riporta il risiko bancario al centro della scena. Mentre a Siena il cda di Montepaschi lavora al piano industriale con Mediobanca, l’inchiesta milanese sulla scalata si allunga e sposta indietro le lancette fino al 2019. Secondo la Procura, tra Delfin e il gruppo Caltagirone vi sarebbe stata fin da allora "una volontà comune" di prendere il controllo di Assicurazioni Generali, senza rendere trasparente al mercato l’esistenza di un concerto e le sue finalità. I magistrati, guidati dal procuratore Marcello Viola, hanno ricostruito ieri davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario una condotta ritenuta "parallela": acquisti coordinati di azioni, voto allineato nelle assemblee, nomine e dimissioni coerenti con un obiettivo condiviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps-Mediobanca, l’inchiesta si allunga. Bpm va avanti sulla lista per il cda

Leggi anche: Mps: domani in cda regolamento su lista, sullo sfondo futuro di Mediobanca

Leggi anche: MPS conferma all’unanimità il Ceo Lovaglio, via libera del CdA mentre l’inchiesta di Milano continua a esaminare operazioni su Mediobanca e l’Ops da €3 miliardi

Temi più discussi: Mps-Mediobanca, si allungano i tempi dell’inchiesta sulla scalata e le indagini su Caltagirone, Milleri e Lovaglio; Che cosa farà Mediobanca in Mps; Mps-Mediobanca, il procuratore Viola alla Commissione banche: unità di intenti Delfin-Caltagirone per arrivare a Generali; Mps-Mediobanca, l’inchiesta si allunga. Bpm va avanti sulla lista per il cda.

Mps-Mediobanca, il procuratore Viola: «Ipotesi di concerto Delfin-Caltagirone fin dal 2019»Il procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola ricostruisce l’inchiesta davanti alla Commissione banche. L’obiettivo comune era arrivare al controllo di Generali. Il pm Roberto Pellicano con ... milanofinanza.it

Mps-Mediobanca, i pm: Concerto fin dal 2019. Lovaglio fondamentaleAudizione al Senato di Viola e Pellicano, titolari dell’inchiesta sulla scalata. Il legale dell’ad senese: Ha operato correttamente ... repubblica.it

Il presunto accordo tra #Delfin e #Caltagirone risalirebbe addirittura al 2019 e l’ops di #Mps su Mediobanca avrebbe semplicemente consolidato interessi maturati nel tempo. È quanto ha ricostruito giovedì 26 Marcello Viola, procuratore della Repubblica di - facebook.com facebook

#Mps- #Mediobanca, il procuratore Viola: «Ipotesi di concerto #Delfin- #Caltagirone fin dal 2019, #Akros simulò la cessione delle quote» x.com