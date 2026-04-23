Avellino-Bari tegola Simic | out per infortunio ecco i convocati

L’Avellino ha annunciato che Lorenco Simic sarà assente nelle prossime partite a causa di una distrazione al flessore della coscia sinistra. Il giocatore si è fermato durante l’allenamento e non sarà convocato per la sfida contro il Bari. La squadra ha comunicato i nomi dei calciatori chiamati a prendere parte alla gara, escludendo Simic dall’elenco dei convocati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Brutte notizie per l’ Avellino: Lorenco Simic si è fermato per una distrazione al flessore della coscia sinistra. Gli accertamenti strumentali hanno confermato l’infortunio, ma la società non ha ancora chiarito né l’entità precisa (tra primo e secondo grado) né i tempi di recupero. L’auspicio, in casa biancoverde, è che si tratti di uno stop lieve, così da evitare un’assenza prolungata nel momento decisivo della stagione. Tra gli indisponibili figura anche Alessandro Milani, impegnato nel recupero dopo un trauma al calcagno sinistro, oltre a Filippo Reale, ancora alle prese con una lesione al soleo della gamba sinistra.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Bari, tegola Simic: out per infortunio, ecco i convocati Notizie correlate Avellino-Bari, Ballardini: «Simic out, Missori e Sala in dubbio. Non voglio rivedere la prima mezz'ora di Mantova»AVELLINO, 23 aprile 2026 — Davide Ballardini ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia di Avellino-Bari, gara in programma venerdì... Tegola Avellino verso l’Entella, i convocati di BallardiniTempo di lettura: < 1 minutoFilippo Reale salta Virtus Entella–Avellino, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. Contenuti di approfondimento Avellino, Ballardini: Contro il Bari serve ferocia, non ripetiamo l'errore di MantovaDavide Ballardini, tecnico dell'Avellino, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bari, un match carico di significati per la tifoseria. tuttob.com Avellino-Bari, Ballardini: Simic out, Missori e Sala in dubbio. Non voglio rivedere la prima mezz’ora di MantovaGiornata di vigilia per i lupi di impegnati domani alle ore 21 contro il Bari in occasione del secondo anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie B. Riflettori puntati sulle scelte e sul ... irpiniaoggi.it