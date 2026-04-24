Avellino celebra la Festa della Liberazione

Ad Avellino si prepara la cerimonia per l’81° anniversario della Festa della Liberazione. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’invito alla cittadinanza a prendere parte alle commemorazioni dedicate ai Caduti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e coinvolgerà diverse autorità locali. La giornata intende ricordare gli eventi storici legati alla liberazione e onorare chi ha perso la vita in quegli anni.

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