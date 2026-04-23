Manfredonia celebra la Festa della Liberazione

Il 25 aprile, Manfredonia si prepara a ricordare la Festa della Liberazione, una giornata che celebra la fine del regime fascista e dell'occupazione nazista nel paese. La città si riunisce in eventi pubblici e commemorazioni ufficiali per rendere omaggio alle vittime e riflettere sui valori di libertà e democrazia. La giornata è caratterizzata da cerimonie e iniziative che coinvolgono cittadini di tutte le età.

La Città di Manfredonia celebra il 25 Aprile, giornata simbolo di libertà, democrazia e memoria condivisa. Un momento per onorare il sacrificio di chi ha lottato per restituire al nostro Paese dignità e futuro, e per rinnovare l’impegno verso i valori della Costituzione. Programma della giornata: Ore 8.00 Giro. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia celebra la Festa della Liberazione Orgoglio San Severo: cinque agenti premiati per coraggio alla festa della Polizia di Stato Notizie correlate Il Comune di Montechiarugolo celebra la Festa della LiberazioneMontechiarugolo si prepara a celebrare il 25 Aprile con un ricco programma di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, pensato per... Tra ricordo e musica: Bertinoro celebra la Festa della LiberazioneBertinoro commemora l’81esimo anniversario della Liberazione, con un evento pubblico in programma per la mattina di martedì 25 aprile, alle 10, alla... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 25 aprile: l'Uisp celebra la Liberazione dentro e fuori dal campo; Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia per la Giornata Nazionale della Salute della Donna. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it FESTA Manfredonia celebra 770 anni di storia: orgoglio e identità per la città sipontinaUn compleanno che non è solo memoria, ma anche futuro: Manfredonia continua a raccontare la sua storia, forte di sette secoli di vita. statoquotidiano.it Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook