Napoli alta tensione tra Juan Jesus e Strefezza | il retroscena nel post-partita

Durante il primo tempo della partita tra Parma e Napoli, Juan Jesus e Strefezza sono stati protagonisti di un acceso screzio. L’episodio è scaturito da un intervento deciso del difensore del Napoli sul calciatore avversario, che ha portato i due a confrontarsi faccia a faccia, con il rischio di un cartellino giallo da parte dell’arbitro. La scena ha attirato l’attenzione tra i presenti, creando tensione sul campo.

Durante il primo tempo della sfida tra Parma e Napoli, Juan Jesus e Strefezza hanno avuto un forte battibecco a seguito dell’intervento duro del centrale del Napoli sul connazionale, con i due che sono arrivati faccia a faccia rischiando anche il cartellino giallo da parte dell’arbitro Di Bello. Il parapiglia tra i due non è piaciuto neanche a mister Conte, che oltre ad aver richiamato Juan Jesus alla calma dopo l’episodio, l’ha sostituito all’intervallo, inserendo Beukema al suo posto. Ma il battibecco non si è consumato solo in campo, ma come raccontato da DAZN, ha avuto un “secondo tempo” anche nel post-partita. Cosa è sucesso nel post-partita.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, alta tensione tra Juan Jesus e Strefezza: il retroscena nel post-partita Parma-Napoli 1-1, le pagelle: Strefezza (7) decisivo, Alisson (6,5) cambia la sfida, McTominay (6,5) non basta, Juan Jesus (4,5)Il Napoli non va oltre il pari contro il Parma al Tardini: la gara finisce con il risultato di 1-1. Napoli-Milan, Juan Jesus esulta sui social: il messaggio è chiaroCinque vittorie consecutive per un Napoli che adesso crede davvero allo Scudetto.