Avellino-Bari dominio biancoazzurro | Besaggio mette in crisi il Bari

Nella partita tra Avellino e Bari, l’Avellino si è imposto nel primo tempo con un atteggiamento dominante. La squadra di Ballardini ha adottato un modulo 4-3-1-2 che ha messo in difficoltà la difesa a tre dei biancorossi. In particolare, Besaggio ha segnato e ha causato problemi alla linea difensiva del Bari, portando avanti i biancoverdi. La partita si è svolta allo stadio con il pubblico presente.

? Cosa sapere Avellino e Besaggio dominano il primo tempo allo stadio contro il Bari di Longo.. Il modulo 4-3-1-2 di Ballardini mette in crisi la difesa a tre dei baresi.. Al termine del primo tempo allo stadio, l’Avellino di Dea Ballardini mantiene una pressione costante sul Bari di M. Longo, con Besaggio che mette in moto le azioni offensive e si ritrova in situazioni di netto pericolo sulla porta di Cerofolini. La sfida tra i padroni di casa e gli ospiti si è accesa fin dal fischio d’inizio, con un impatto fisico immediato tra le due formazioni. La squadra avellinese ha cercato subito di imporre il proprio ritmo, con Fontanarosa che nei primi minuti ha provato a spingere, pur vedendo la propria conclusione finire alta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino-Bari, dominio biancoazzurro: Besaggio mette in crisi il Bari Notizie correlate Venezia travolge il Bari: dominio lagunare e scontro al San NicolaIl San Nicola subisce un pesante colpo di frusta sportiva in questa domenica 19 aprile 2026, quando il Venezia impone la propria legge sul campo con... Leggi anche: Pescara-Bari 4-0, dominio totale nello scontro diretto: cronaca, tabellino e voti Contenuti utili per approfondire Serie B, Avellino - Bari 0-0 alla fine del primo tempoCome riporta Tuttobari.com, le squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. Dominio territoriale dell'Avellino che si è anche reso maggiormente. tuttob.com DIRETTA | Avellino Bari (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 24 aprile 2026)Diretta Avellino Bari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il trentaseiesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net