Pescara-Bari 4-0 dominio totale nello scontro diretto | cronaca tabellino e voti

Nella partita tra Pescara e Bari, i padroni di casa hanno conquistato una vittoria per 4-0, dimostrando un dominio totale sul campo. La gara si è svolta senza particolari sussulti, con il Pescara che ha controllato il gioco e segnato più gol rispetto agli avversari. La vittoria rafforza le possibilità di salvezza per il team di casa, che ha mostrato una prestazione convincente.

Monologo biancazzurro nella sfida da non fallire. Bari praticamente non pervenuto Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La salvezza adesso è meno lontana e a giudicare dal contenuto della prestazione anche possibile. Pescara-Bari, fondamentale scontro diretto, si è chiuso sul punteggio di 4-0 al termine di un dominio totale della squadra di casa, trascinata da Di Nardo e Insigne. In rete oltre alle due punte (doppietta per di Nardo, Insigne in gol, su rigore) anche Valzania. Bari praticamente non pervenuto all'adriatico-Cornacchia. Per l'inizio della sfida, posticipato di 15 minuti rispetto all'orario originale per problemi alla tecnologia Var, mister gorgone per opporsi al 3-4-2-1 barese aveva scelto di confermare il 4-3-2-1 visto a Frosinone, ma con capitan Insigne tra i due trequartisti dietro bomber di Nardo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Spezia-Pescara 2-1, nel recupero si decide lo scontro diretto: cronaca, tabellino e votiUn gol del subentrante Artistico in pieno recupero regala allo Spezia lo scontro diretto e al Delfino una brutta ultima pagina del 2025.

Cesena-Pescara 2-0, l'anticipo di B è bianconero: cronaca, tabellino e votiMinimo sforzo e massima resa per il Cesena che con una rete per tempo di prende l'anticipo di B e condanna al ko il Pescara.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pescara Bari 4 0 dominio totale nello....

Temi più discussi: Pescara - Bari Serie BKT; Pronostico Pescara-Bari: analisi, quote e consigli; Pescara-Bari 8 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche; Pescara-Bari, una finale anticipata in chiave salvezza: ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming.

Serie B, Pescara-Bari 4-0: monologo del Delfino, galletti asfaltatiIl Pescara riaccende le speranze salvezza con una prestazione magistrale nella 29ª giornata di Serie B, travolgendo il malcapitato Bari con un. tuttob.com

Pescara calcio: dominio assoluto, Bari travolto (4-0). Prestazione da applausi. Terza doppietta di fila per Di Nardo (quota 11), a segno anche Insigne su rigore e Valzania. Se si cercavano delle risposte sono arrivate in quantità industriale. Play out a ... rete8.it

SERIE B Pescara-Bari, la cronaca live della partita [DIRETTA] Il link - facebook.com facebook

#Pescara- #Bari, le formazioni ufficiali x.com