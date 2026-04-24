Avellino-Bari 2-0 Prosegue il percorso dei pugliesi verso la serie C Calcio | una mano al Lecce da Conte

Nella gara tra Avellino e Bari, valida per la penultima giornata del campionato di serie B, il risultato finale è stato di 2-0 a favore dei padroni di casa. Le due reti sono state segnate nel secondo tempo, confermando il successo degli irpini. La partita si è svolta durante la stagione regolare del campionato, con entrambe le squadre in lotta per i rispettivi obiettivi di classifica.