Avellino-Bari 2-0 Prosegue il percorso dei pugliesi verso la serie C Calcio | una mano al Lecce da Conte

Da noinotizie.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella gara tra Avellino e Bari, valida per la penultima giornata del campionato di serie B, il risultato finale è stato di 2-0 a favore dei padroni di casa. Le due reti sono state segnate nel secondo tempo, confermando il successo degli irpini. La partita si è svolta durante la stagione regolare del campionato, con entrambe le squadre in lotta per i rispettivi obiettivi di classifica.

Avellino-Bari nella terzultima giornata del campionato di calcio di serie B, stagione regolare. Entrambe le reti degli irpini nel secondo tempo. Partita molto negativa dei pugliesi che restano a quota 34 punti in classifica, in zona playout ma le tre in utlima posizione (Reggiana, Spezia e Pescara, con 33 punti) devono ancora giocare. Non è escluso dunque che il Bari, a conclusione di questa giornata, scivoli in zona retrocessione diretta. Il percorso verso la serie C dei biancorossi pugliesi prosegue. Anche piuttosto speditamente. I tifosi del Bari al “Partenio” hanno evidenziato, anche con il lancio di petardi durante l’incontro, il loro palese malcontento.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Avellino-Bari 2-0. Prosegue il percorso dei pugliesi verso la serie C Calcio: una mano al Lecce da Conte

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