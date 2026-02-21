Lecce Inter Chivu tra assenze e squalifiche | Akanji verso la panchina contro i pugliesi

Lecce e Inter si preparano alla sfida di domenica, con il tecnico Chivu che deve fare i conti con diverse assenze e squalifiche. Tra i giocatori indisponibili, spicca la possibile esclusione di Akanji, che potrebbe partire dalla panchina. La squadra nerazzurra cerca di riordinare le idee in vista di un match fondamentale, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulla formazione ufficiale. La partita si gioca allo stadio comunale di Lecce alle 20:45.

Inter News 24 . Ecco le ipotesi di formazione de La Repubblica. Dopo la trasferta artica contro il Bodo, l’ Inter dovrà fare a meno del capitano Lautaro Martinez per circa un mese. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, che terrà il Toro fuori gioco a partire dalla sfida di oggi contro il Lecce. La sua assenza, purtroppo, non si limita alla partita di campionato: Lautaro salterà infatti il ritorno del play-off di Champions League contro il Bodo, l’ andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como, e almeno altre due gare di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, difesa a rischio: Chivu studia soluzioni per Lecce tra squalifiche e infortuni improvvisi.Per un infortunio e due squalifiche, l’Inter perde tre difensori e si affida a Chivu per trovare una soluzione.

Inter-Lecce, Chivu valuta fino all’ultimo: Akanji in rialzoMancano poche ore all'inizio di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A.

Chivu ha qualcosa di Conte L'opinione di Stramaccioni

