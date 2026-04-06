Il Lecce ne prende tre il Bari li fa Pugliesi di C girone C | una vittoria un pareggio e una sconfitta Calcio | Benevento promosso in serie B

Nel fine settimana, le squadre pugliesi del girone C hanno registrato un risultato complessivo di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il Lecce ha subito una sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta in Serie A, mentre il Bari ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle rispettive partite. Il Benevento, invece, ha conquistato la promozione in Serie B.