Il Lecce ne prende tre il Bari li fa Pugliesi di C girone C | una vittoria un pareggio e una sconfitta Calcio | Benevento promosso in serie B
Nel fine settimana, le squadre pugliesi del girone C hanno registrato un risultato complessivo di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il Lecce ha subito una sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta in Serie A, mentre il Bari ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle rispettive partite. Il Benevento, invece, ha conquistato la promozione in Serie B.
Se non fosse stato per Falcone sarebbero stati anche di più. Lecce-Atalanta 0-3 nella partita per il campionato di calcio di serie A. In particolare la seconda rete degli orobici è stata segnata da Krstovic, ex giallorosso, che non ha esultato e aveva le lacrime per avere siglato quel gol. La formazione pugliese allenata da Di Francesco, dopo la terza sconfitta consecutiva (le altre con Napoli e Roma) è terzultima in classifica con la Cremonese a quota 27 punti. Prossimo impegno dei salentini a Bologna. Bari-Modena 3-1. Chi lo avrebbe detto. L’attacco peggiore del campionato di serie B, quello dei pugliesi, ha violato tre volte la difesa migliore, quella degli emiliani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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