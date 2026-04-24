Avellino-Bari 2-0 | le pagelle dei biancorossi

Da baritoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Avellino e Bari, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-0. Dopo un primo tempo in cui il Bari ha resistito, nel secondo tempo l'Avellino ha aumentato la propria pressione e ha segnato due gol. La squadra ospite ha subito la maggior intensità e qualità dell’avversario, che ha concluso la partita con i tre punti.

Il Bari affonda nella ripresa dopo un primo tempo di resistenza, travolto dalla maggiore intensità e qualità dell’Avellino. Si salvano in pochi, a partire da Cerofolini che evita un passivo ancora più pesante, mentre il resto della squadra cede progressivamente sotto i colpi degli irpini, apparsi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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