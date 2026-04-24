Avellino-Bari 2-0 | le pagelle dei biancorossi

Nella partita tra Avellino e Bari, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-0. Dopo un primo tempo in cui il Bari ha resistito, nel secondo tempo l'Avellino ha aumentato la propria pressione e ha segnato due gol. La squadra ospite ha subito la maggior intensità e qualità dell’avversario, che ha concluso la partita con i tre punti.

Il Bari affonda nella ripresa dopo un primo tempo di resistenza, travolto dalla maggiore intensità e qualità dell’Avellino. Si salvano in pochi, a partire da Cerofolini che evita un passivo ancora più pesante, mentre il resto della squadra cede progressivamente sotto i colpi degli irpini, apparsi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Monza-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza... Leggi anche: Bari-Palermo 0-3: le pagelle dei biancorossi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avellino-Bari, al via la prevendita dei biglietti; Avellino U19 contro Bari U19 risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti; Avellino-Bari 1-1 Primavera 2: D'Auria salva i lupi all'89'. L’Avellino batte il Bari 2-0 e conquista la salvezzaL’Avellino è salvo. I lupi di Davide Ballardini battono il Bari 2-0 nella trentaseiesima giornata di Serie BKT al Partenio-Lombardi, con i gol di Besaggio al 67? e Palumbo al 78?, e conquistano ... irpiniaoggi.it Serie B, Avellino-Bari 2-0: galletti sbranati, Serie C a un passo. Lupi in zona playoffL’Avellino non fa prigionieri e si prende tutto. Il 2?0 sul Bari è la fotografia fedele di una gara dominata per intensità,. tuttob.com DORVAL TREQUARTISTA, NIKOLAOU DIETRO: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AVELLINO-BARI Avellino (4-3-1-2): Iannarilli, Izzo, Palmiero, Patierno (c), Russo, Palumbo, Sounas, Cancellotti, Besaggio, Enrici, Fontanarosa A disp.: Daffara, Missori, Sala, - facebook.com facebook . @Lega_B | Le formazioni ufficiali di Avellino-Bari x.com