Bari-Palermo 0-3 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari cade nettamente in casa contro il Palermo, che vince con un rotondo 3-0. La squadra di Longo parte bene, ma si sfalda nel secondo tempo. Dopo un primo tempo equilibrato, i biancorossi si dissolvono e subiscono tre reti dai giocatori palermitani Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia. La sconfitta lascia molte domande sulla tenuta mentale e fisica del Bari in questa partita.

Pesante ko per il Bari, superato 0-3 in casa dal Palermo. La squadra di Longo è riuscita a reggere soltanto una frazione di gara, poi si è liquefatta nella ripresa, inchinandosi alla bestia nera Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia. Cistana 5: commette il fallo da rigore che costa il terzo gol palermitano. Pucino 5,5: Nel primo tempo tiene botta con alcune chiusure determinanti, nella ripresa, naufraga insieme al resto dei compagni. Stabile 5: Sperava sicuramente in un esordio migliore con la maglia biancorossa. Mane 5,5: Nel primo tempo offre un buon cross a De Pieri e prova a sfruttare la sua fisicità.

