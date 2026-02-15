Bari-Südtirol 1-2 | biancorossi sempre più a fondo

Il Bari ha perso contro il Südtirol, una sconfitta che peggiora la sua posizione in classifica. La squadra biancorossa, già in difficoltà, ha subito due gol nel primo tempo e non è riuscita a recuperare. La situazione diventa sempre più difficile per i pugliesi, che si trovano ormai ai margini della zona playout.

Ennesimo risultato negativo per i galletti: al San Nicola prima Merkaj poii un autogol di Mane. Rao accorcia, ma non basta È un'agonia senza fine quella del Bari, sconfitto anche contro il Südtirol nel match della 25ª giornata di Serie B. Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti, pur senza grandissime chance, la squadra di Castori è andata in vantaggio in avvio di secondo tempo con Merkaj e poi ha raddoppiato a un quarto d'ora dal termine con un'autorete di Mane. Di Rao il gol della bandiera biancorosso. Sconsolante la prova offerta dagli uomini di Longo, costantemente in balia dell'avversario e mai capaci di creare pericoli degni di nota.