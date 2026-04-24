Il 25 aprile ad Avasinis si terrà un evento organizzato dall'Associazione Matteo Chef Giramondo, che proporrà un incontro dedicato a filmati in formato Super8. La proiezione include immagini che mostrano la vita prima e dopo il terremoto nella zona. L'iniziativa mira a condividere testimonianze visive di quel periodo, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità prima e dopo il sisma.

? Cosa sapere L'Associazione Matteo Chef Giramondo organizza un incontro con filmati Super8 il 25 aprile ad Avasinis.. La proiezione ricostruisce la vita sociale del borgo prima e dopo il terremoto del 1976.. Sabato 25 aprile 2026 alle ore 17.00, il bar Al Vecjo Fôr di Avasinis di Trasaghis ospiterà l’incontro Gente di noi – 1976: un prima e un dopo, un evento che mira a ripercorrere la storia del borgo attraverso le lenti della memoria collettiva. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Matteo Chef Giramondo APS, utilizzerà la proiezione di filmati in Super8 per ricostruire il tessuto sociale di Avasinis tra gli anni Cinquanta e i primi anni Novanta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avasinis: il Super8 che racconta la vita prima e dopo il terremoto

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