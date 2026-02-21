Valorizziamo il Cammino di Sant’Ubaldo

Il consigliere regionale Micaela Vitri ha presentato una mozione per promuovere il Cammino di Sant’Ubaldo, evidenziando come questa iniziativa possa portare benefici alle comunità dell’entroterra marchigiano. La proposta mira a sostenere il turismo locale e a valorizzare le strade storiche che attraversano i paesaggi rurali. La mozione chiede alla Regione di adottare misure concrete per migliorare i percorsi e attirare visitatori. La proposta è ora al vaglio delle istituzioni regionali.

Valorizzare il Cammino di Sant'Ubaldo e i territori dell'entroterra marchigiano che attraversa è l'obiettivo della mozione presentata in Regione dal consigliere regionale Micaela Vitri. "Il Cammino di Sant'Ubaldo – spiega Vitri – si sviluppa tra Umbria e Marche lungo antiche vie appenniniche, sentieri monastici e borghi di grande pregio storico e naturalistico, con un coinvolgimento diretto dell'area interna della provincia di Pesaro e Urbino. Nel territorio marchigiano il percorso tocca realtà di straordinario valore come Apecchio, porta d'ingresso dal versante umbro; Piobbico, legata alla tradizione dell'Eremo di Sant'Ubaldo; Cantiano, storico snodo appenninico; Cagli, crocevia di percorsi medievali; Serra Sant'Abbondio, con la Abbazia di Fonte Avellana; oltre ai territori dell'Unione Montana del Catria e Nerone e dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro.