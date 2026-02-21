Canonizzazione di Sant’Ubaldo Il programma delle celebrazioni

La canonizzazione di Sant’Ubaldo si festeggia quest’anno con un programma ricco di eventi, dopo la conclusione delle tradizionali veglie delle Famiglie dei ceraioli. La città si prepara a commemorare l’834° anniversario del santo patrono, con processioni e messe solenni. Le celebrazioni richiamano molti cittadini e turisti, che si riuniscono per ricordare l’importanza storica e spirituale di questa ricorrenza. Le iniziative si svolgono nel pieno rispetto delle tradizioni locali.

Archiviata con il consueto successo e una partecipazione diffusa la stagione dei veglioni delle Famiglie dei ceraioli, tappe che scandiscono la vigilia della Festa dei Ceri esaltandone lo spirito di amicizia e condivisione, l’attenzione della città si sposta ora sulle celebrazioni per l’ 834° anniversario della canonizzazione di Sant’Ubaldo. Pronunciata da Papa Celestino III il 5 marzo 1192, con l’invito agli eugubini a viverla ogni anno "hilariter" (lietamente e con gioia). Dalla morte – 16 maggio 1160 – alla santificazione, dunque, sono trascorsi esattamente 31 anni, nove mesi e venti giorni, cioè un tempo notevolmente breve a dimostrazione della grandezza e della fama acquisita dal Vescovo eugubino, attraverso la cui intercessione molti miracoli erano stati compiuti.🔗 Leggi su Lanazione.it

