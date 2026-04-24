Autostrada A11 | chiusura notturna della stazione di Prato ovest

Nella notte, la stazione di Prato ovest sull'autostrada A11 sarà chiusa per lavori di pavimentazione. La chiusura temporanea riguarda la viabilità in entrambe le direzioni e si svolgerà secondo un calendario stabilito. La chiusura è stata comunicata dalle autorità competenti e durerà alcune ore, influenzando il traffico nella zona interessata. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo.

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