Autostrada A11 | chiusura notturna della stazione di Prato ovest

Da firenzepost.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, la stazione di Prato ovest sull'autostrada A11 sarà chiusa per lavori di pavimentazione. La chiusura temporanea riguarda la viabilità in entrambe le direzioni e si svolgerà secondo un calendario stabilito. La chiusura è stata comunicata dalle autorità competenti e durerà alcune ore, influenzando il traffico nella zona interessata. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo.

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