Questa notte, la stazione di Prato Ovest sull’autostrada A11 resterà chiusa. La chiusura temporanea riguarda i viaggiatori in transito sulla linea e durerà poche ore. Chi passa da quella zona dovrà usare percorsi alternativi, con possibili rallentamenti e code. La chiusura si è resa necessaria per lavori di manutenzione e si prevede di riaprire presto, già in mattinata.

ROMA – Sull'autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio 2026, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in entrata verso Pisa.

© Firenzepost.it - Autostrada A11: stazione di Prato ovest chiusa per una notte

L'area di servizio Migliarino sud sull'autostrada A11 sarà chiusa per una notte a causa di lavori di ispezione e manutenzione.

