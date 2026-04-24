Autostrada A1 | stazioni di Arezzo e Firenze Impruneta chiuse di notte

Da lunedì 27 aprile, le stazioni di servizio situate lungo l’autostrada A1, tra Arezzo e Firenze Impruneta, resteranno chiuse durante le ore notturne. La decisione riguarda le fasce orarie notturne e si applica alle due aree di servizio, senza modificare gli orari di apertura diurne. L’interruzione temporanea si inserisce in un piano di gestione delle risorse e di manutenzione delle strutture.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2026, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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In #A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. #viabiliTOS x.com

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