Autostrada A1 | immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notte

L’autostrada A1 ha causato disagi questa notte a causa di lavori di manutenzione, che hanno portato alla chiusura dell’immissione sull’A11 e della stazione di Firenze Impruneta. Durante le operazioni, gli automobilisti hanno dovuto seguire percorsi alternativi, creando lunghe code in alcune zone vicine. La chiusura ha interessato principalmente i veicoli in transito verso nord, rallentando il traffico in tutta la zona di Firenze.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 4:00 di venerdì 20 febbraio 2026, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze CentroAeroporto. Per attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita pe chi proviene da Bologna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notte Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una nottePer una notte, la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 sarà chiusa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A1, chiusure in due zone dell’area di Roma: giorni, orari e tratti interessati; Lavori di pavimentazione lungo l’A1, limitazioni nel tratto di Piacenza; Roma, lavori sul Grande Raccordo Anulare: i dettagli; A1 chiusa la stazione di Arezzo | in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. Incidente A1 adesso: 8 km di coda verso BolognaIncidente A1 adesso? Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - Napoli grazie ai servizi online. sicurauto.it Autostrada A1, incidente tra Arezzo e Valdarno: coinvolti due tir e tre auto. 7 feriti. Traffico sbloccatoGrave incindente nella serata di oggi, 16 febbraio 2026, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno ... firenzepost.it In #A1 Firenze Impruneta chiusa 22:00 20-6:00 21 febbraio per manutenzione: entrata in direzione #Roma, uscita da #Bologna. Alternative Firenze Sud e Firenze Scandicci #viabiliTOS x.com Breakingnews in aA1 tra Firenze Impruneta e Incisa-Reggello km 297-311 (in direzione Roma) coda per ripristino incidente, 7 km in aumento facebook