Autostrada A1 | stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo chiuse una notte

Le stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo sull’autostrada A1 sono rimaste chiuse per un’intera notte a causa di lavori di manutenzione imprevisti. Questa decisione ha causato rallentamenti e code lungo il tratto tra Firenze e Roma, creando disagi per molti automobilisti che si sono trovati a cercare percorsi alternativi. I lavori, iniziati alle prime ore del mattino, sono stati necessari per riparare alcuni guasti alle strutture di servizio.

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio 2026, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Fabro; in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana. Per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in uscita per chi proviene da Roma.