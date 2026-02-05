Ciclone Harry la Regione annuncia misure straordinarie per gli universitari delle aree colpite

5 feb 2026

La Regione ha annunciato misure speciali per gli studenti universitari di Niscemi e delle zone colpite dal ciclone Harry. Le nuove disposizioni arrivano per aiutare gli studenti a continuare gli studi nonostante le difficoltà causate dal maltempo. Le autorità stanno lavorando per garantire supporto concreto a chi ha subito danni o disagi.

Un pacchetto di misure straordinarie per tutelare il diritto allo studio degli studenti universitari residenti a Niscemi o provenienti dalle aree colpite dal ciclone Harry.In una nota indirizzata ai direttori dei quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu), l’assessore.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

