Ciclone Harry la Regione annuncia misure straordinarie per gli universitari delle aree colpite

La Regione ha annunciato misure speciali per gli studenti universitari di Niscemi e delle zone colpite dal ciclone Harry. Le nuove disposizioni arrivano per aiutare gli studenti a continuare gli studi nonostante le difficoltà causate dal maltempo. Le autorità stanno lavorando per garantire supporto concreto a chi ha subito danni o disagi.

Un pacchetto di misure straordinarie per tutelare il diritto allo studio degli studenti universitari residenti a Niscemi o provenienti dalle aree colpite dal ciclone Harry.In una nota indirizzata ai direttori dei quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu), l’assessore.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Un forte ciclone, chiamato Harry, ha attraversato la regione causando danni pesanti.

Dopo il passaggio del ciclone Harry e le mareggiate che hanno interessato principalmente le aree costiere, il Comune sta procedendo con una verifica dei danni subiti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Avviso pubblico Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry; RACCOLTA FONDI EMERGENZA CICLONE HARRY: ECCO l’IBAN DA UTILIZZARE; Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e Sardegna; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite.

Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e SardegnaPALERMO - Il mare si è preso tutto: la spiaggia, le case, i lidi balneari, le strade. E rischia di prendersi anche la speranza. Perché il disastro è sotto ... msn.com

Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domandaStanziati 40,8 milioni. Schifani: Le risorse si sommano ai 50 milioni già stanziati dalla Giunta. L'Ars approva con voto segreto un ordine del giorno per destinare alla ricostruzione parte dei fondi ... palermotoday.it

La Sicilia non si arrende dopo il ciclone Harry: via ai primi lavori per salvare l'Isola. ' https://www.balarm.it/fKDZ facebook

«Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry». Lo sostiene Mediterranea Saving Humans, sulla base di nuove nuove testimonianze raccolte da Refugees in Libia e Tunisia. «Si stanno delineando i contorni della più grande tra x.com