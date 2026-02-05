Niscemi la Regione Siciliana interviene | presto misure straordinarie per gli studenti colpiti

La Regione Siciliana interviene a Niscemi, promettendo misure straordinarie per gli studenti colpiti. Renato Schifani assicura che nessuno sarà lasciato solo e che si farà tutto il possibile per superare questa fase difficile. La situazione resta sotto stretto controllo, mentre si aspetta l’annuncio delle prossime iniziative.

Intanto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani promette: “Nessuno verrà lasciato solo, supereremo anche questo momento di difficoltà di Niscemi” In una nota indirizzata ai direttori dei quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu), l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha sottolineato l’impellenza di individuare soluzioni che possano assicurare la continuità del percorso universitario agli studenti che, a causa dell’emergenza in atto, versano in condizioni di particolare difficoltà economica e logistica. Tra le principali misure al vaglio della Regione, è prevista la possibilità di introdurre deroghe e semplificazioni sui requisiti Isee e sul numero di Cfu necessari per l’accesso al bando concorsuale universitario 20262027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Regione ha annunciato misure speciali per gli studenti universitari di Niscemi e delle zone colpite dal ciclone Harry.

Le autorità hanno aperto un’indagine sulle cause del crollo che ha danneggiato case e strade a Niscemi.

Argomenti discussi: Niscemi, lunedì sopralluogo dell'assessorato Beni culturali; Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di ISPRA tra dati e mappe — Italiano.

Frana di Niscemi, la Regione attiva il monitoraggio scientifico. Ma sui rimborsi ...A denunciarlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola: «26 mila euro è la cifra pro capite che ciascuna delle famiglie sfollate riceverà. Una vera ... tp24.it

Niscemi e quei progetti mai realizzati per la frana del 1997Anni di stato d'emergenza senza che nessuno intervenisse. Decenni di progetti attivati poi stracciati, e Niscemi è stata ignorata anche dai fondi Pnrr ... tgcom24.mediaset.it

