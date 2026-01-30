La Regione Emilia-Romagna chiede azioni concrete contro i lupi, che stanno diventando sempre più numerosi e aggressivi. Oggi a Bologna, i rappresentanti regionali hanno ribadito la richiesta di interventi di dissuasione attiva e di un tavolo istituzionale per aggiornare il Piano nazionale di gestione. La preoccupazione cresce, e ora si cercano soluzioni rapide e pratiche per proteggere gli allevamenti e le comunità locali.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Prevenzione, indennizzi e un tavolo istituzionale per “aggiornare quanto prima il Piano nazionale di gestione dei lupi, la cui presenza è sempre più numerosa e preoccupante. Dalla provincia di Rimini, a quella di Ferrara, fino all’esplementare incrociato in pieno giorni davanti alla scuola elementare del Cesenate: le segnalazioni anche allarmanti sono ormai all’ordine del giorno e la Regione Emilia-Romagna ha incontrato, a Rimini, sindaci, Prefettura, forze dell’ordine e associazioni agricole. Lupi e ululati ad Argenta: il video Lupi a Rimini e in Emilia-Romagna: gli interventi della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza lupo: la Regione Emilia-Romagna chiede “azioni di dissuasione attiva”

