È venuto a mancare Davide Riondino, artista noto per il suo stile originale tra musica e sarcasmo. La notizia è stata comunicata senza clamore, in modo discreto. Riondino aveva partecipato alla realizzazione di un progetto musicale intitolato

È morto Davide Riondino: cosa rappresentava davvero. La notizia è arrivata in modo semplice, quasi sommesso. Un post sui social, pubblicato dall’amica Chiara Rapaccini. Così si è diffusa la scomparsa di Davide Riondino, 73 anni, artista tra i più poliedrici della scena italiana. Cantautore, attore, autore, regista, volto televisivo: definizioni che, però, non bastano a contenerlo. Perché Riondino è stato soprattutto uno sguardo ironico sul mondo, difficile da etichettare. Dai cantautori alla satira: un percorso fuori dagli schemi. All’inizio c’era la musica. Negli anni ’70, con il Collettivo Victor Jara, incide i primi lavori. Poi arrivano album come Boulevard e Tango dei miracoli, fino a lasciare un segno anche nella musica popolare italiana con “Maracaibo”, portata al successo da Lu Colombo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Davide Riondino, artista fuori dagli schemi tra sarcasmo e musica: tutti in pista con Maracaibo

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