Automobilismo ottimo inizio di 2026 per la Scuderia NT | podio al Two Castels e nuovi progetti in pista

La stagione 2026 dell’automobilismo si apre con un risultato positivo per la Scuderia N.T., che conquista il terzo posto di classe al Rally Two Castels. La prova si è disputata con la partecipazione di Davide Olivi e Mirko Palladini, alla guida di una Mitsubishi Pajero. Contestualmente, la scuderia annuncia l’avvio di nuovi progetti da intraprendere in pista nel corso dell’anno.

Jacopo Faccioni continuerà il suo lavoro di coaching per piloti e l’organizzazione di corsi di guida per supercar nei principali circuiti italiani La stagione agonistica 2026 si apre con segnali incoraggianti per la Scuderia N.T., che inaugura l’anno con un risultato di rilievo: il terzo posto di classe conquistato da Davide Olivi, in coppia con Mirko Palladini, al Rally Two Castels, al volante di una Mitsubishi Pajero. Un piazzamento che conferma la competitività del team romagnolo e dà slancio all’intera stagione. Il 2026 si preannuncia come un anno di rinnovamento e crescita per la scuderia, che vede l’ingresso di nuovi piloti accanto a quelli storici, impegnati in competizioni che spaziano dai campionati locali fino a quelli nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Automobilismo, ottimo inizio di 2026 per la Scuderia N.T: podio al Two Castels e nuovi progetti in pista

Articoli correlati

Doppio podio per Roberto Maddalosso al Circuito Scuderia San MarinoIl pilota di Albignasego, al volante della Renault Clio Rally5 di PR2 Sport e affiancato da Roberto Segato, conquista il terzo posto di gruppo RC5N e...

Leggi anche: Finanziamenti per nuovi progetti di ricerca contro la Sla, via al Bando 2026