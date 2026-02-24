Tamponamento tra due auto in via Emilio Lepido | traffico in tilt a San Prospero

Un tamponamento tra due auto in via Emilio Lepido ha causato un blocco totale del traffico questa mattina a San Prospero. La collisione si è verificata vicino a un supermercato, creando lunghe code e disagi ai pendolari. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma le auto sono rimaste incastrate in mezzo alla strada per diverse ore. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e regolando il traffico.

Tamponamento tra due auto nella mattinata di oggi in via Emilio Lepido, nella zona di San Prospero, alle porte della città. L’incidente si è verificato nei pressi del McDonald's, punto particolarmente trafficato soprattutto nelle ore di punta. Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati provocando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per gli automobilisti in transito. Presenti anche i soccorsi sanitari: le persone coinvolte hanno riportato ferite di lieve entità e non risultano in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

