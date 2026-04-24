Auto fuori controllo finisce sul marciapiede | travolto un postino è grave

Un incidente si è verificato a Lecce quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata sul marciapiede, travolgendo un postino di 53 anni. L'uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale “Vito Fazzi”. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e per chiarire la dinamica dell'accaduto.

LECCE – Investito, probabilmente mentre era sul marciapiede, un postino di 53 anni è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce dove è giunto in condizioni molto gravi.Sono diversi gli aspetti ancora da chiarire dell’incidente che si è verificato poco prima delle 16.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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