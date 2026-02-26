Un cronoprogramma di 3 anni, un fondo da almeno 1,2 mld nel 2026-28 e nuove misure dedicate a stimolare la ricerca innovativa e di frontiera. Un cronoprogramma di 3 anni, con appuntamenti fissi ad aprile e settembre, un fondo da almeno 1,2 mld nel 2026-28 e nuove misure dedicate a stimolare la ricerca innovativa e di frontiera, ciascuna con una dotazione finanziaria specifica. Il Piano triennale contenuto nel decreto firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, punta a far uscire la ricerca – storicamente una ‘Cenerentola’ in Italia – dall’incertezza, introducendo un calendario chiaro, un fondo unico e risorse definite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La ricerca in Italia non è più ‘Cenerentola’, il Piano triennale

Legge di Bilancio, la svolta del 2026 per Università e Ricerca: stabilizzazioni PNRR, più borse di studio e un nuovo Piano Triennale per la scienzaLa Legge di Bilancio 2026 stanzia fondi strutturali per stabilizzare i ricercatori PNRR, aumenta di 150 milioni i progetti PRIN e affida a CDP 599...

Ricerca, parte il Piano triennale con un 1,2 miliardi dal 2026 al 2028Al via il Piano triennale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026 e che prevede un finanziamento di 1,2 miliardi di euro nel periodo...

Temi più discussi: Gemelli e IQVIA annunciano una collaborazione strategica per far progredire la ricerca clinica in Italia; Presentato al Ministero del Lavoro il Progetto di Ricerca OCSE - Sviluppo Lavoro Italia; È arrivato alla quindicesima edizione il premio che valorizza la ricerca scientifica e i progetti sociali; Contributi da 1,2 miliardi per finanziare la ricerca.

La ricerca in Italia tra successo e criticitàNella ricerca manca in Italia, a differenza di molti Stati, una cabina di regia di tipo strategico. Pensiamo agli Usa dove Obama ha deciso di portare avanti una strategia sulle biotecnologie. A fare ... quotidianosanita.it

Crui, Piano triennale passo importante per la ricerca italianaIl Piano triennale della ricerca rappresenta un passo importante per il sistema universitario e scientifico italiano. (ANSA) ... ansa.it

Dalla Puglia ai più importanti centri di ricerca internazionali Aldostefano Porcari, medico originario di Lecce, classe 1991, riceverà il Business Care International Award – categoria Rising, che celebra l’Italia e i suoi talenti a livello mondiale. La premia - facebook.com facebook

#Ricerca: #Artico, la sfida bianca L’Italia per la prima volta ospita il #PolarDialogue A #Roma per #ArcticCircleRomeForum le voci più autorevoli della #RicercaPolare insieme a rappresentanti di governi, istituzioni, imprese, comunità indigene e società civil x.com