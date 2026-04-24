Nel rapporto sui redditi medi, i dati mostrano che i residenti di Mozzo e Gorle registrano i valori più alti, mentre Cenate Sotto supera i livelli della città. La media dei guadagni per i bergamaschi si attesta a 27.290 euro, con un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente. Questo incremento si traduce anche in un miglioramento del potere d’acquisto della popolazione locale.

I DATI DEI «730». I bergamaschi guadagnano in media 27.290 euro (+3,9%) e recuperano potere d’acquisto. Il capoluogo «scalzato» dal podio, è quarto. Mentre l’orizzonte economico resta incerto come non mai, punteggiato da altri nuvoloni geopolitici pronti a scaricare un temporale di rincari, la consolazione è nel recente passato. Perché nonostante tutto i redditi crescono, e addirittura lo fanno più dell’inflazione. Una buona notizia, almeno letta col senno di poi, la consegnano i nuovi dati sui «730» pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e rielaborati dalla società di ricerca Excellera. Stando alle dichiarazioni presentate nel 2025, dunque riferite a quanto maturato nel 2024, il reddito medio complessivo di un contribuente bergamasco si attesta a 27.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aumenta il reddito medio: Mozzo e Gorle al «top». Cenate Sotto batte la città

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