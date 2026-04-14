Il reddito di libertà aumenta | 530 euro per 12 mesi nei limiti delle risorse disponibili

Da cataniatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha comunicato l’aumento dell’importo del reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza e in difficoltà economica. Da ora, il contributo mensile sarà di 530 euro, valido per un massimo di dodici mesi. La decisione si basa su un decreto interministeriale firmato il 17 settembre 2025. La misura è soggetta alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Ora è ufficiale. L'Inps fa sapere che l'importo del contributo mensile del reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro mensili, in attuazione del decreto interministeriale del 17 settembre 2025, per un massimo di dodici mensilità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euroL'importo del contributo mensile del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro...

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