Il reddito di libertà aumenta | 530 euro per 12 mesi nei limiti delle risorse disponibili
L’Inps ha comunicato l’aumento dell’importo del reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza e in difficoltà economica. Da ora, il contributo mensile sarà di 530 euro, valido per un massimo di dodici mesi. La decisione si basa su un decreto interministeriale firmato il 17 settembre 2025. La misura è soggetta alla disponibilità delle risorse finanziarie.
Ora è ufficiale. L'Inps fa sapere che l'importo del contributo mensile del reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro mensili, in attuazione del decreto interministeriale del 17 settembre 2025, per un massimo di dodici mensilità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euroL'importo del contributo mensile del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro...
Leggi anche: Reddito di Libertà, aumento a 530 euro al mese: istruzioni INPS per il 2026 e recupero arretrati 2025
Sono coniuge non convivente, con mia moglie a carico e senza reddito. Posso recuperare le spese di ristrutturazione condominiale della casa di sua proprietà dove lei risiede e con quale percentuale - facebook.com facebook
Il divario tra i Paesi ricchi e quelli a basso reddito è troppo ampio, sottolineano gli esperti. Senza ridurlo in tempi relativamente brevi, si potrebbe innescare un circolo vizioso per cui la situazione può peggiorare ancora. @loresantucci x.com