Il reddito di libertà aumenta | 530 euro per 12 mesi nei limiti delle risorse disponibili

L’Inps ha comunicato l’aumento dell’importo del reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza e in difficoltà economica. Da ora, il contributo mensile sarà di 530 euro, valido per un massimo di dodici mesi. La decisione si basa su un decreto interministeriale firmato il 17 settembre 2025. La misura è soggetta alla disponibilità delle risorse finanziarie.