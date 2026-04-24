Auditorium Bufera in vista sulla gestione Ranucci

All'Auditorium Parco della Musica si sta sviluppando una disputa sulla gestione, che ha attirato l'attenzione del sindaco di Roma. La situazione sta creando tensioni tra le parti coinvolte e si sta facendo sempre più complessa. La vicenda riguarda aspetti organizzativi e amministrativi che sono al centro del dibattito pubblico, mentre le autorità competenti monitorano attentamente gli sviluppi.

Tempesta perfetta all'Auditorium Parco della Musica, che preoccupa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il 5 giugno, davanti al TAR, saranno discusse le presunte irregolarità legate alla contestata gara per catering e ristorazione, da cui sarebbero stati esclusi anche alcuni tra i nomi più importanti del settore romano e nazionale. Sul fronte della sicurezza emerge inoltre un quadro ancora più preoccupante. Il Museo Aristaios, che ospita la Collezione Sino poli - una raccolta di antichità classiche, con ceramiche greche ed etrusche databili tra età arcaica ed ellenistica - ed è sottoposto al controllo della Sovrintendenza capitolina guidata da Claudio Parisi Presicce, avrebbe il sistema di allarme disattivato da mesi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Auditorium, Bufera in vista sulla gestione Ranucci Notizie correlate Bufera in vista sulla gestione RanucciTempesta perfetta all'Auditorium Parco della Musica, che preoccupa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Domenico Caliendo, bufera legale sulla gestione delle cause: l’avvocato Petruzzi risponde agli espostiControversia legale intorno al caso del piccolo Domenico Caliendo: l'avvocato Petruzzi risponde alle segnalazioni disciplinari presentate dai...