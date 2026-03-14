Perugia la segnalazione | In via Palermo strisce pedonali inesistenti

A Perugia, una segnalazione denuncia l'assenza di strisce pedonali in via Palermo, trasformando un’area che dovrebbe essere sicura in un luogo trascurato. La segnalazione evidenzia come questa mancanza abbia contribuito a un senso di degrado e di abbandono, sottolineando la trascuratezza da parte delle autorità locali. La situazione riguarda principalmente il passaggio pedonale in una zona centrale della città.

Il gruppo Perugia social City, con una nota, denuncia la situazione in quella che definiscono "uno dei nodi stradali nevralgici e più trafficati della città" "Quello che dovrebbe essere uno spazio sicuro per il transito della auto e soprattutto dei pedoni si è trasformato in un monumento al degrado e, purtroppo, all’indifferenza amministrativa". Con queste parole il gruppo Perugia social city, attraverso una nota diffusa dal coordinatore Giampiero Tamburi, denuncia la mancanza di strisce pedonale in via Palermo a Perugia, completamente sbiadite. "Le fotografie parlano chiaro" spiega il gruppo nella nota. "Le strisce pedonali sono ormai poco più che un ricordo sbiadito sull'asfalto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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