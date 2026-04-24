Attira una donna in una trappola poi la picchia e la deruba

Una donna è stata attirata in un'abitazione con l'intento di trascorrere del tempo insieme. Dopo averla convinta a bere, l'uomo l'ha aggredita colpendola al torace, provocandole la rottura di tre costole, e le ha sottratto alcuni effetti personali. La vittima ha subito l'aggressione e il furto senza possibilità di difendersi. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dopo aver attirato una donna in un'abitazione, con il pretesto di trascorrere una serata in compagnia, l’ha indotta a bere alcol per poi colpirla al torace, rompendole tre costole, e rapinarla. E’ stato rintracciato a Pomezia l’uomo di 36 anni arrestato dai carabinieri e accusato di rapina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il colloquio di lavoro diventa una trappola: 53enne violenta e deruba una giovane Picchia una ragazza con una spranga e poi la violenta, arrestato marocchinoBERGAMO – Quando lei si è rifiutata di consumare droga con lui, l’ha colpita al fianco con una spranga di ferro, così forte da farle perdere i sensi,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’esperienza del sapere secondo l’Università Cattolica: in dialogo con la rettrice Beccalli; Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 27 aprile al 2 maggio; L’uomo che ha creato ‘Hope’ di Obama: Oggi metterei la faccia di Trump e sotto la parola tiranno; Furto con la tecnica della monetina. Finiscono in manette due ventunenni. Attirò una donna in casa e la rapinò dopo averla aggredita: arrestato 36enne dai carabinieriL'uomo, ora in carcere, è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni Castel Gandolfo – È stato arrestato un uomo di 36 anni, gravemente indiziato d ... etrurianews.it Albano – Attirò una donna in casa, per poi picchiarla e rapinarla: arrestato 36enne dai CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone ... castellinotizie.it «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato». Da queste parole del Vangelo di Giovanni si comprende bene che la fede è, anzitutto, un dono. Non è semplicemente il risultato di uno sforzo umano o di un ragionamento ben costruito. - facebook.com facebook "Zecca infame attira lame". Scritta shock contro il circolo Pd Balduina ift.tt/no4T5th x.com