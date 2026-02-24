Il colloquio di lavoro diventa una trappola | 53enne violenta e deruba una giovane

Un colloquio di lavoro si trasforma in violenza e furto, coinvolgendo una giovane donna di origini nigeriane. Durante l'incontro, l’uomo che la aveva invitata ha aggredito e derubato la candidata, approfittando della sua vulnerabilità. La vittima aveva sperato di trovare un impiego come badante, ma si è trovata davanti a una trappola. Gli investigatori stanno analizzando i dettagli dell'episodio.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo che è finito in carcere. Le indagini dopo la querela presentata dalla vittima Si è rivelata una trappola per lei, una giovane donna di origini nigeriane, il colloquio di lavoro al quale si è presentata per essere assunta come badane. Artefice un uomo di 53 anni arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e furto. L’attività dei militari sono state avviate nel mese di gennaio a seguito della querela presentata dalla vittima; così è stato possibile ricostruire quanto accaduto. Secondo gli accertamenti dei carabinieri la giovane donna era stata convocata per un presunto colloquio di lavoro come badante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

