Nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner sfida il francese Benjamin Bonzi. La partita si svolge in un contesto di attenzione anche per gli aspetti economici, considerando che tra i due giocatori c'è una differenza di circa 50 milioni di euro nei guadagni complessivi. Il torneo attrae grande interesse, con molti occhi puntati sulle performance dei partecipanti e sui premi in palio.

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid affrontando al secondo turno il francese Benjamin Bonzi. La partita è in programma oggi venerdì 24 aprile e segna l’inizio del percorso dell’azzurro nel torneo spagnolo, uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione sulla terra battuta. Oltre all’aspetto sportivo, la sfida evidenzia una distanza significativa anche sul piano economico, con differenze marcate nei guadagni accumulati e nei risultati ottenuti nel circuito ATP. Il rendimento di Sinner e Bonzi. Jannik Sinner si presenta a Madrid da numero 1 del ranking mondiale, con un bilancio stagionale di 24 vittorie e 2 sconfitte e tre titoli già conquistati nel 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - ATP Madrid Sinner-Bonzi, sfida anche nei guadagni. 50 milioni di differenza

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