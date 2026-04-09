Jannik Sinner e Tomas Machac si affrontano negli ottavi del torneo ATP di Montecarlo del 2026. Questo è il loro sesto incontro ufficiale e finora Machac non ha mai conquistato un set contro il tennista italiano. Il torneo si svolge sui campi in terra battuta e il match si inserisce in un contesto di grande differenza di premi in denaro tra i due giocatori, superiore ai 50 milioni di euro.

Jannik Sinner e Tomas Machac si sfideranno agli ottavi del torneo ATP di Montecarlo 2026. Non è la prima volta che i due tennisti si incrociano nel tabellone di un torneo e il ceco non è mai riuscito a vincere un set in tutte le sfide finora giocate. Un dettaglio non da poco considerando che l’italiano è in serie positiva e finora ha conquistato 36 set consecutivi in tre tornei diversi, Indian Wells, Miami e appunto Montecarlo. Uno stato di forma incredibile che gli ha permesso di conquistare anche lo storico Sunshine Double. Per gli ottavi di Montecarlo da un lato c’è il numero 2 del mondo, dall’altro un tennista in crescita che sta consolidando la propria posizione nel circuito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner-Machac agli ottavi dell’ATP di Montecarlo, oltre 50 milioni di euro di differenza

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Sarà Tomas Machac l'avversario di Sinner domani. Tre precedenti e tre vittorie per Jannik che non ha concesso nemmeno un set al tennista ceco. Ultimo incontro e' piuttosto recente, Doha, 6-1 6-4 il risultato. Forza Jan. #janniksinner #clay #ATP #montecarlo # - facebook.com facebook