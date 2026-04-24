Atp Madrid che difesa di Sinner! Poi supera Bonzi con un passante perfetto

Nel torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner ha affrontato Benjamin Bonzi nel suo primo match del Masters 1000. Dopo aver perso il primo set al tiebreak, l'italiano ha vinto i successivi due parziali con 6-1 e 6-4, riuscendo a rimontare e conquistare la vittoria. Durante il match, Sinner ha anche realizzato un passante molto preciso, che ha contribuito a portarlo alla vittoria.

Jannik Sinner batte in rimonta Benjamin Bonzi all'esordio nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro vince con il punteggio di 6-7 6-1 6-4 nonostante un avvio complicato. Nel primo set il francese è riuscito a mettere in difficoltà Jannik, che però se l'è cavata con colpi come questo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Madrid, che difesa di Sinner! Poi supera Bonzi con un passante perfetto Notizie correlate Atp Madrid, Bonzi spaventa Sinner... ma poi soccombe. Musetti giganteggia con HurkaczJannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8. Atp Madrid, Sinner inizia male ma poi asfalta Bonzi. Musetti giganteggia con HurkaczJannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: azzurro spento e irriconoscibile, vince il croato; È ufficiale, Alcaraz salta Madrid: Mi fa male non giocare a casa mia. ATP Madrid: Sinner costretto alla rimonta da BonziTennis - ATP | Giornata molto più tosta del previsto per Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi. Tante palle break sprecate, ma servizio impeccabile per la 18^ vittoria consecutiva. La caccia al quinto M ... ubitennis.com Sinner, difesa e passante super contro Bonzi all'Atp Madrid. VIDEONel corso del primo set, perso per 7-6 al tiebreak, Sinner regala spettacolo. Nel video il punto del numero 1 al mondo, che dopo un grandissimo recupero chiude con il passante di rovescio che non lasc ... sport.sky.it Live dall'ATP di Madrid. Jannik perde al tie-break il primo set contro Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Un primo set che il francese ha giocato in modo ineccepibile. Iniziato il secondo set, Sinner, è tutto ancora da scrivere. Forza Jannik! - facebook.com facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com