Atletica oggi in tv World Indoor Tour Madrid 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Questa mattina il Centro Deportivo Municipal Gallur si riempie di atleti e appassionati. La quarta tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica si svolge oggi a Madrid, con molte gare in programma e italiani in corsa. Le gare iniziano presto, e gli spettatori possono seguirle in diretta streaming o in TV. La manifestazione si annuncia ricca di emozioni e record.

Tutto pronto al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid per la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La capitale spagnola ospita il secondo meeting europeo del massimo circuito internazionale al coperto, dopo i due appuntamenti statunitensi (Boston e New York) e la recente riunione di Ostrava. Nadia Battocletti comincia il percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 febbraio) e si appresta ad affrontare il suo primo test agonistico indoor dell'anno, cimentandosi però sulla distanza dei 1500 metri proprio come l'altra azzurra Ludovica Cavalli.

