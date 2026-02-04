Questo fine settimana ha portato molte soddisfazioni all’Atletica 85 Faenza. A Forlì, Carlotta Tagliaferri e Licia Ungania sono salite sul podio nei lanci del giavellotto. La Tagliaferri, nella categoria Junior, ha conquistato il terzo posto con una misura di 34,19 metri, mentre Ungania, nelle Promesse, ha chiuso al quarto con 23,95 metri. Due ottimi risultati che testimoniano la crescita delle giovani promesse del club faentino.

È stato un fine settimana ricco di medaglie quello che ha vissuto l’ Atletica 85 Faenza. Sabato a Forlì, Carlotta Tagliaferri (categoria Junior) e Licia Ungania (Promesse) hanno gareggiato nel giavellotto ottenendo rispettivamente il terzo e quarto posto con le misure di 34,19 e 23,95 metri. Domenica è stata la volta del lancio martello e del disco, dove Iacopo Callini (Allievi) ha ottenuto due nuovi primati personali, rispettivamente con 33,95 metri e 34,03 metri, misura che gli vale il terzo posto di categoria. Primato personale nel disco anche per Alessia Rava (Juniores) con 19,36 metri e per Maia Minardi, (Allievi) con 38,09 metri, che si aggiudica inoltre il secondo gradino del podio nella sua categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera Nei lanci l’85 Faenza fa valere i suoi assi. A Forlì podi e tanti personali

Approfondimenti su Atletica 85 Faenza

Nel fine settimana, Atletica 85 Faenza ha conquistato diversi risultati importanti.

Il fine settimana ha visto l’Atletica 85 Faenza impegnata in diverse competizioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Atletica 85 Faenza

Argomenti discussi: Ciao Nicolò; Lanci Invernali a Novara; Campionato Invernale di Lanci – Prima Prova Regionale; FESTA DEL CROSS AD ALTAMURA E LANCI INVERNALI A MOLFETTA: WEEKEND DI GRANDE ATLETICA IN PUGLIA.

Atletica Gran Sasso 4^ nei lanci nel CdS specialità AllieviLe graduatorie nazionali dei campionati di società di specialità Allievi (under 18), appena pubblicate dall’area organizzazione ufficio statistiche della FIDAL, hanno messo in risalto i lanci per ... fidal.it

Lanci Invernali a NovaraPresidente: Clelia Zola Via G. Bruno 191 (pal.4), 10134 Torino Telefono: 011/538221 Email: [email protected] ... fidal.it

Federazione... - Federazione Italiana di Atletica Leggera - facebook.com facebook

Tempio Pausania, l’atletica leggera rinasce in città x.com