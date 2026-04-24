Atletica leggera Coppa Toscana interprovinciale la Viareggio Run terza nella staffetta 4x100

Durante la Coppa Toscana interprovinciale di atletica leggera, la squadra di Viareggio Run si è piazzata terza nella staffetta 4x100. La competizione si è svolta al campo scuola di Lucca e ha visto la partecipazione di squadre provenienti dalle province di Lucca, Massa e Pistoia. La classifica finale ha premiato la Virtus Lucca, prima classificata, mentre Viareggio Run ha concluso la gara al terzo posto. Sono state inoltre disputate gare di contorno dedicate agli esordienti.

La Viareggio Run si classifica al terzo posto nella staffetta 4x100, dietro la Virtus Lucca, della coppa Toscana “Trofeo ragazzi e ragazze“ delle province di Lucca, Massa e Pistoia e gare di contorno per gli esordienti che si sono svolte al campo scuola di Lucca. La staffetta composta da Adele Girolami in prima frazione, Silvia Papini, in seconda frazione, Agata Gattiglia in terza e Elena Vellutini in quarta con un ottimo passaggio del testimone, pur essendo alla prima esperienza, ha chiuso con con il tempo di 60”8. Molto felici della loro prova anche la dirigenza e l’allenatore Francesco Mottola che vede crescere un gruppo omogeneo attraverso gli allenamenti al nuovo stadio dei Pini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Coppa Toscana interprovinciale, la Viareggio Run terza nella staffetta 4x100 Notizie correlate Atletica leggera. Bene le ragazze della Viareggio RunOttime prestazioni delle ragazze dell’Asd Viareggio Run nell’appena trascorsa ultima domenica di febbraio, ai campionati provinciali di cross presso... Atletica leggera - Strada. Parco Alpi Apuane vince ad Aosta. La staffetta biancoverde dominaBella prestazione per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde che, ad Aosta, si è imposto alla grande nella "Staffetta Val d’Aosta", con la vittoria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viareggio Run sale sul podio nella staffetta 4×100 in Coppa Toscana; Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo; WISE - Sport Events Management; Atletica leggera. Coppa Toscana interprovinciale, la Viareggio Run terza nella staffetta 4x100. Athletics. Interprovincial Tuscan Cup, Viareggio Run takes third place in the 4x100 relay.La Viareggio Run si classifica al terzo posto nella 4x100 relay, dietro la Virtus Lucca, della coppa Toscana Trofeo ragazzi e ragazze delle province di Lucca, Massa e Pistoia e gare di contorno per ... sport.quotidiano.net Viareggio Run sale sul podio nella staffetta 4×100 in Coppa ToscanaNella coppa Toscana ragazzi/e Trofeo ragazzi/e, con le province di Lucca, Massa e Pistoia e gare di contorno per gli esordienti, svoltesi al campo scuola di Lucca ottima prestazione della staffetta 4x ... noitv.it Coppa Toscana Allievi, questo fine settimana inizia la manifestazione dedicata alle seconde e terze classificate dei vari gironi provinciali. Il programma. - facebook.com facebook Coppa Toscana Allievi, questo fine settimana inizia la manifestazione dedicata alle seconde e terze classificate dei vari gironi provinciali. Il programma. #calciopiu x.com