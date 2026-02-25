Atletica leggera Bene le ragazze della Viareggio Run

Le atlete dell’Asd Viareggio Run hanno ottenuto buoni risultati ai campionati provinciali di cross, disputati domenica scorsa alla piscina di Massarosa. La causa di questa prestazione positiva deriva dall’intenso allenamento e dalla preparazione mirata della squadra. Le ragazze hanno mostrato determinazione e velocità sulla pista, conquistando diverse posizioni di rilievo. La loro dedizione si riflette nei risultati ottenuti e lascia presagire ulteriori progressi per le prossime gare.

Ottime prestazioni delle ragazze dell' Asd Viareggio Run nell'appena trascorsa ultima domenica di febbraio, ai campionati provinciali di cross presso la Piscina di Massarosa. Il percorso organizzato ottimamente dall' Atletica Massarosa metteva in palio la maglia di campione provinciale di campestre. Cominciano subito le moschettiere viareggine, categoria Ragazze, sui due giri del percorso di circa 1.200 metri con un brillante 2° posto in rimonta di Giorgia Santangelo, con il 5° posto di Agata Gattiglia, il 6° di Silvia Papini ed il 7° di Elena Vellutini. Negli Esordienti A invece su un nutrito numero di atleti (alla partenza erano circa in 50) è Nathan Del Pistoia che parte subito mantenendo la testa della gara, dall'inizio alla fine, dimostrando una maturità inusuale a questa età.