Atletica 10.000 metri tricolori a Sulmona | sfide e occhi su La Spezia

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, l’atletica torna protagonista in Abruzzo con i Campionati italiani dei 10.000 metri a Sulmona. Tra gli atleti presenti ci sono Del Buono, Nimbona, Guerra e Selvarolo. Le competizioni attirano l’attenzione degli appassionati e degli esperti, che seguono con interesse le sfide in pista in vista di eventuali qualificazioni e risultati nazionali.

Weekend del 25-26 aprile in Abruzzo con i Campionati italiani: in pista Del Buono e Nimbona, Guerra e Selvarolo. Un fine settimana tricolore con uno sguardo già rivolto all’Europa. A Sulmona (L’Aquila) si disputano i Campionati italiani dei 10.000 metri su pista, appuntamento chiave in vista della Coppa Europa di specialità prevista il 23 maggio a La Spezia. Per la prima volta la manifestazione si sviluppa su due giornate: sabato spazio ai master, mentre domenica saranno assegnati i titoli assoluti e promesse. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Atletica leggera: Daniele Molatore campione regionale sui 10.000 metriNella prima rassegna lombarda outdoor della stagione organizzata dal Gruppo Podistico AVIS Pavia a Vigevano, il piatto forte è costituito dai 10. Leggi anche: Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonte Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pista. I piemontesi ai tricolori dei 10.000 metri; L'Atletica Vomano a Sulmona per i Campionati Italiani dei 10.000 metri su pista; Nadia Battocletti ha perso il numero 1 sui 10.000: sorpasso africano, ora una nuova avventura; Nadia Battocletti in visita al BPER Training Centre. Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati Italiani dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonteSarà Sulmona (in provincia de L'Aquila) a ospitare i Campionati italiani dei 10.000 metri, che andranno in scena domenica 26 aprile e che avranno un peso ... oasport.it 10.000 tricolori a Sulmona, obiettivo La Spezia-1 mese alla Coppa Europa di specialità in Liguria, weekend con i Campionati italiani in Abruzzo: domenica Del Buono e Nimbona tra le donne, Guerra e Selvarolo al maschile, sabato in pista i master We ... fidal.it ! La leggenda dell’atletica italiana sta tornando a Roma. È il momento di un altro grande annuncio per il Golden Gala Pietro Mennea: il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4x100 di Tokyo 2020 Marcell facebook John Stones sarebbe stato proposto alla #Juventus, ma la sua tenuta atletica è davvero una grossissima incognita x.com