Atalanta De Ketelaere operato al ginocchio destro | inizia la riabilitazione
Charles De Ketelaere dell’Atalanta è stato operato questa mattina al ginocchio destro dopo aver subito un infortunio durante l’allenamento di mercoledì. L’intervento in artroscopia, eseguito in una clinica di Bergamo, è durato circa un’ora e ha riguardato principalmente il menisco. La squadra comunica che il calciatore sta bene e ha iniziato subito la riabilitazione.
CALCIO. Nella mattinata di giovedì 12 febbraio il calciatore belga è stato sottoposto a un intervento in artroscopia. Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio destro. Lo ha comunicato l’Atalanta, spiegando che l’operazione – una meniscectomia selettiva interna – è stata eseguita con successo dal professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Atalanta: Scamacca rientra in allenamento, De Ketelaere a rischio operazione al ginocchio.
L’Atalanta ha una buona notizia in vista della partita contro la Lazio.
Atalanta, tegola De Ketelaere: operato al menisco, rientra a fine marzo
L’Atalanta perde un’altra pedina importante.
