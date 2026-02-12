Atalanta De Ketelaere operato al ginocchio destro | inizia la riabilitazione

Charles De Ketelaere dell’Atalanta è stato operato questa mattina al ginocchio destro dopo aver subito un infortunio durante l’allenamento di mercoledì. L’intervento in artroscopia, eseguito in una clinica di Bergamo, è durato circa un’ora e ha riguardato principalmente il menisco. La squadra comunica che il calciatore sta bene e ha iniziato subito la riabilitazione.