Buon vento per Giovanni Di Lorenzo. L’infortunio subito ieri sera durante la partita si rivela meno grave del previsto. Il difensore del Napoli ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, ma fortunatamente niente rottura. I medici gli hanno dato una speranza di recupero più rapida del previsto e il giocatore potrà iniziare le terapie già nei prossimi giorni. I tifosi azzurri tirano un sospiro di sollievo.

Sospiro di sollievo per tutto il mondo Napoli. L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è meno grave del previsto: niente rottura del ginocchio come si lamentava ieri al termine del match contro la Fiorentina, ma un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano si è sottoposto questa mattina agli accertamenti presso il Pineta Grande Hospital e ha ricevuto la buona notizia dopo il grande spavento di ieri sera. Di Lorenzo farà una visita specialistica - lo attendono a Villa Stuart - per definire l'iter riabilitativo. Non si dovrebbe operare e i tempi di recupero si aggirano tra le 4 e le 8 settimane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Di Lorenzo, l'infortunio è meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio

L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina non è grave come si temeva.

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l'allenamento.

