Atalanta Hien verso il rientro contro il Cagliari Dubbi sulla fascia sinistra

L'Atalanta si prepara per la partita contro il Cagliari, in programma lunedì 27 aprile alle 18,30 in Sardegna. Lo svedese, che ha partecipato parzialmente all’allenamento di venerdì 24, si avvicina al rientro e potrebbe essere tra i convocati, insieme a Rossi. Resta ancora da capire se sarà disponibile per la fascia sinistra, dato che ci sono alcuni dubbi sulla formazione.

CALCIO. Venerdì 24 aprile lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati (così come Rossi) per la gara di lunedì 27 in Sardegna (alle 18,30). Zappacosta o Zalewski arretrato sulla corsia mancina. Attesa per Bernasconi, conto alla rovescia per Hien in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 27 aprile (alle 18,30) a Cagliari contro i rossoblù. Fuori Bernasconi, a Cagliari Palladino potrebbe spostare a sinistra Zappacosta, inserendo Bellanova a destra, oppure arretrare Zalewski sulla corsia mancina con Raspadori sulla trequarti e Zappacosta a destra. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi dall’undici consueto, anche se le decisioni definitive dipenderanno anche dalle condizioni dei giocatori, alla terza partita in dieci giorni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Hien verso il rientro contro il Cagliari. Dubbi sulla fascia sinistra Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, si allontana il rientro di Hien: verso il forfait con la Lazio Leggi anche: Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atalanta, si allontana il rientro di Hien: verso il forfait con la Lazio; Atalanta: Hien recuperabile in difesa per la gara di Cagliari; Atalanta, le ultime dal campo: Scalvini e Kolasinac non preoccupano, recuperato Hien; Atalanta, Hien in dubbio con la Lazio. Atalanta, Hien verso il rientro contro il Cagliari. Dubbi sulla fascia sinistraVenerdì 24 aprile lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati (così come Rossi) per la gara di lunedì 27 in Sardegna (alle 18,30). Zappacosta o Zalewski arretrato ... ecodibergamo.it Infortunio Bernasconi, esito esami e svolta Hien: doppia novità per Cagliari-AtalantaInfortunio Bernasconi - Doppia importante novità per l'Atalanta verso il match col Cagliari: esito esami Bernasconi e svolta Hien ... fantamaster.it Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta: ancora rinviato il rientro x.com Il comunicato della società e le dichiarazioni di Gasp su Massara sono chiare. Nella prossima stagione l’allenatore avrà spazio per agire come ai tempi dell’Atalanta. Forse la prima vera Roma di Gasp a sarà quella del 2026-27. - facebook.com facebook