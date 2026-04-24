Atalanta Hien verso il rientro contro il Cagliari Dubbi sulla fascia sinistra

Da ecodibergamo.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta si prepara per la partita contro il Cagliari, in programma lunedì 27 aprile alle 18,30 in Sardegna. Lo svedese, che ha partecipato parzialmente all’allenamento di venerdì 24, si avvicina al rientro e potrebbe essere tra i convocati, insieme a Rossi. Resta ancora da capire se sarà disponibile per la fascia sinistra, dato che ci sono alcuni dubbi sulla formazione.

CALCIO. Venerdì 24 aprile lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati (così come Rossi) per la gara di lunedì 27 in Sardegna (alle 18,30). Zappacosta o Zalewski arretrato sulla corsia mancina. Attesa per Bernasconi, conto alla rovescia per Hien in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 27 aprile (alle 18,30) a Cagliari contro i rossoblù. Fuori Bernasconi, a Cagliari Palladino potrebbe spostare a sinistra Zappacosta, inserendo Bellanova a destra, oppure arretrare Zalewski sulla corsia mancina con Raspadori sulla trequarti e Zappacosta a destra. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi dall’undici consueto, anche se le decisioni definitive dipenderanno anche dalle condizioni dei giocatori, alla terza partita in dieci giorni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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