Il difensore svedese dell’Atalanta ha ridotto le possibilità di partecipare alla semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma mercoledì 22 aprile. Le sue condizioni fisiche sono peggiorate, rendendo più probabile il suo forfait contro la Lazio. La squadra dovrà quindi fare a meno del giocatore in questa partita decisiva. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte tattiche dell’allenatore in vista del match.

CALCIO. Diminuiscono le chance del difensore svedese per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di mercoledì 22 aprile. Recuperato invece Sulemana. Hien è sempre in dubbio per la Lazio. Lo svedese, che sta recuperando dai postumi all’adduttore, non è ancora tornato in gruppo e continua a lavorare a parte sul campo: essendo la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 22 aprile alle 21 alla New Balance Arena, il suo rientro appare sempre più lontano, e anche se convocato partirà dalla panchina, con il posto al centro della retroguardia ancora occupato da Djimsiti. In bilico anche il terzo portiere Rossi (pubalgia), recuperato Sulemana dopo la botta al piede.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, si allontana il rientro di Hien: verso il forfait con la Lazio

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