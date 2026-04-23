Kuwait | liberato dopo cinquanta giorni Ahmed Shihab Eldin giornalista docente all’università di Bari Regione Puglia soddisfazione

Dopo cinquantacinque giorni di detenzione in Kuwait, il giornalista e docente universitario è stato rilasciato. La notizia è stata diffusa dalla Regione Puglia, che ha espresso soddisfazione per la sua liberazione. L’arresto era avvenuto lo scorso 3 marzo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le accuse. La vicenda ha suscitato reazioni tra le istituzioni e la comunità accademica.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: "La notizia della liberazione di Ahmed Shihab Eldin, il giornalista arrestato in Kuwait lo scorso 3 marzo, ci solleva. La sua Università, a Bari, i suoi studenti e tutta la regione attendono il suo ritorno con l'augurio di poter tornare presto a fare il suo lavoro, nel massimo rispetto della libertà che la stampa e i professionisti dell'informazione meritano". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. "Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Ahmed Shihab Eldin. In queste settimane – ha aggiunto l'assessora alla Cultura e...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Kuwait: liberato dopo cinquanta giorni Ahmed Shihab Eldin, giornalista docente all’università di Bari Regione Puglia, soddisfazione Notizie correlate “Ha pubblicato video sulla guerra in Iran”: arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di BariL'uomo, nato in Kuwait ma di origine palestinese, è scomparso durante una visita alla famiglia. Docente dell’Università di Bari arrestato in Kuwait, detenuto da oltre un mese: preoccupazione e solidarietà Accusato di danno alla sicurezza nazionale e diffusione di informazioni malevole onlineScritto da Università degli studi di Bari "Aldo Moro" : L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro esprime la propria solidarietà al giornalista... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornalista recluso in Kuwait, a Bari via a cittadinanza onoraria: Ahmed Shihab-Eldin va liberato; Ahmed libero: a Bari studenti in piazza per il professore incarcerato da un mese in Kuwait; Giornalista che insegna a Bari in carcere in Kuwait da 40 giorni: Accuse false, liberatelo; Si può fare impresa a Cerignola, convegno su innovazione e territorio. Wi-Go guida il cambiamento. Liberato dopo 50 giorni di carcere in Kuwait il giornalista docente a Bari: Assolto dalle accuseLa decisione della corte speciale per la sicurezza nazionale. Amhed Shibab-Eldin era stato arrestato il 3 marzo accusato di aver condiviso sui social ... bari.repubblica.it Cadono le accuse per Ahmed Shihab Eldin, il giornalista arrestato in KuwaitDocente all'Università di Bari, è stato accusato di aver postato online video sulla guerra in Medio Oriente pericolosi per la sicurezza ... rainews.it Dopo quasi due mesi di ingiusta detenzione, torna libero Ahmed Shihab-Eldin, il giornalista di origini palestinesi in possesso di doppia cittadinanza statunitense e kuwaitiana, che era stato arrestato in Kuwait lo scorso 3 marzo. In carcere per alcuni post sui so - facebook.com facebook Ahmed Shihab-Eldin è libero: archiviate le accuse contro il docente dell'Università di Bari arrestato in Kuwait x.com