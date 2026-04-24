Assemblee sindacali a scuola il preavviso di 48 ore è vincolante

In ambito scolastico, è stato stabilito che il personale deve rispettare un preavviso di almeno 48 ore prima di partecipare alle assemblee sindacali. Questo termine rappresenta un obbligo formale e deve essere seguito con precisione. La normativa in materia indica chiaramente che la comunicazione tempestiva è essenziale per garantire il rispetto delle procedure previste. La questione riguarda esclusivamente il rispetto di questo termine di preavviso.

Il termine di 48 ore per comunicare la partecipazione alle assemblee sindacali del personale scolastico deve essere rispettato in modo rigoroso. A chiarirlo è l’Aran in un recente orientamento applicativo che interpreta l’articolo 31, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca firmato il 18 gennaio 2024. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Assemblee sindacali a scuola, preavviso di 48 ore: per l’Aran il termine è perentorioIl termine di 48 ore previsto per la dichiarazione di partecipazione alle assemblee sindacali del personale scolastico deve essere rispettato in modo... Citynews, sciopero di 48 ore dopo i licenziamenti senza preavviso. Il Cdr: “Chiusura della direzione, richieste non accolte”Il Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato Figec-Cisal hanno proclamato uno sciopero di 48 ore dei giornalisti del gruppo, a partire dalle 9... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ASSEMBLEE SINDACALI PRIMAVERA 2026: il calendario aggiornato e le sedi; Scuola BAT: ANIEF avvia il ciclo di assemblee sul rinnovo del CCNL 2025-27; Nestlé, annunciati 185 esuberi in Italia. Sindacati contrari, avviate le assemblee con i lavoratori; Scuola, rivolta contro la riforma Valditara: oltre mille firme a Torino, pronti a iniziative clamorose. La crescita di Unicobas a scuola è frenata dalle regole antidemocratiche imposte alla RsuA metà aprile si voterà nelle 8mila scuole italiane per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie di circa un milione di addetti. L’Unicobas sta presentando le liste. Ma la nostra crescita è ... ilfattoquotidiano.it Scuola, lotta agli accorpamenti. Assemblea pubblica e protesta: A rischio la qualità della didatticaQuesta mattina si svolgerà una assemblea sindacale per consentire al personale docente dell’istituto comprensivo di Capraia e Limite sull’Arno di discutere le eventuali misure da prendere per ... lanazione.it Partirà ufficialmente lunedì 20 aprile il ciclo di assemblee sindacali territoriali organizzate da Anief per il personale scolastico della provincia Bat. Gli incontri, che vedranno... Leggi l'articolo facebook